Vebjorn Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vebjorn Hagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vebjorn Hagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vebjorn Hagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vebjorn Hagen 30 Mayıs 2003 tarihinde Kleppe şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Vebjørn Hagen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vebjorn Hagen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Vebjorn Hagen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viking FK futbol takımında oynamaktadır. Viking FK takımına 17 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Vebjorn Hagen'nin Viking FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vebjorn Hagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vebjorn Hagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vebjorn Hagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vebjorn Hagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2021 yılında Viking FK

3 Haziran 2021 yılında IL Hødd

31 Aralık 2021 yılında Viking FK

Vebjorn Hagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vebjorn Hagen şuan Viking FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Klebe SK (-2017), Viking FK (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.