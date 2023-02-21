Viktor Svezhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Svezhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Svezhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Svezhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Svezhov 17 Mayıs 1991 tarihinde Krasnogorsk, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Свежов Виктор Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Svezhov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soyuz Sports yapmaktadır. Viktor Svezhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Svezhov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Svezhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Svezhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Svezhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Svezhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2009 yılında Dinamo Moskova

1 Ağustos 2010 yılında Tom Tomsk

31 Aralık 2010 yılında Dinamo Moskova

1 Ocak 2011 yılında Luch Vladivostok

31 Aralık 2011 yılında Dinamo Moskova

1 Ocak 2012 yılında KS Samara

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo Moskau

30 Haziran 2014 yılında KS Samara

13 Ağustos 2014 yılında Sibir

1 Temmuz 2015 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2017 yılında Baltika

1 Temmuz 2018 yılında Sibir

3 Ağustos 2019 yılında FK Minsk

21 Ocak 2020 yılında Istiqlol

2 Şubat 2021 yılında KamAZ

Viktor Svezhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Svezhov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Svezhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Moskau

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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