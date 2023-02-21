Bogdan Reichmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Reichmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Reichmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Reichmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Reichmen 26 Mayıs 2002 tarihinde Yevpatoria, AR Krym şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Рейхмен Богдан Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Reichmen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIMF yapmaktadır. Bogdan Reichmen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Reichmen'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Reichmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Reichmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Reichmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Reichmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Akad. Krasnodar

25 Temmuz 2018 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2021 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2022 yılında Torpedo Moskau

13 Ocak 2023 yılında KamAZ

30 Haziran 2023 yılında Torpedo Moskau

Bogdan Reichmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Reichmen şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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