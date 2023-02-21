Anton Polyutkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Polyutkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Polyutkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Polyutkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Polyutkin 2 Şubat 1993 tarihinde Naberezhnye Chelny şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Полюткин Антон Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Polyutkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sports yapmaktadır. Anton Polyutkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Polyutkin'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Polyutkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Polyutkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Polyutkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Polyutkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2010 yılında CSKA Moskova II

2 Eylül 2013 yılında Enisey

30 Haziran 2014 yılında CSKA Moskova II

21 Ağustos 2014 yılında Solyaris Moskau

29 Temmuz 2016 yılında Montana

1 Mart 2017 yılında Ac. Chisinau

1 Temmuz 2017 yılında Sibir

10 Temmuz 2019 yılında Tyumen

1 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Anton Polyutkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Polyutkin şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Polyutkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KamAZ Naberezhnye Chelny (-2007), ZSKA Moskau (2007-2011)

Rusya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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