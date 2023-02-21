Zakhar Tarasenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakhar Tarasenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakhar Tarasenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakhar Tarasenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakhar Tarasenko 12 Ekim 1997 tarihinde Gatchina, Leningrad Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тарасенко Захар Станиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakhar Tarasenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakhar Tarasenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakhar Tarasenko'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakhar Tarasenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakhar Tarasenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakhar Tarasenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakhar Tarasenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Leningradets

26 Mart 2019 yılında TSK-Tavriya

26 Şubat 2020 yılında FK Sevastopol

9 Temmuz 2021 yılında Dolgoprudnyi

13 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Zakhar Tarasenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakhar Tarasenko şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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