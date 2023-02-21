Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shamkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniil Shamkin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shamkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Shamkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Shamkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Shamkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Shamkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Shamkin 22 Haziran 2002 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шамкин Даниил Дмитриевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Shamkin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Daniil Shamkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Shamkin'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Shamkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shamkin__/

Daniil Shamkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Shamkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniil Shamkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Shamkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Zenit II

1 Temmuz 2019 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Ağustos 2020 yılında Zenit

21 Temmuz 2021 yılında Baltika

30 Haziran 2022 yılında Zenit

2 Temmuz 2022 yılında KamAZ

30 Haziran 2023 yılında Zenit

Daniil Shamkin kimdir

Daniil Shamkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Shamkin şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Shamkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniil Shamkin nereli

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