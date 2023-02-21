Aleksandr Shcherbatyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Shcherbatyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Shcherbatyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Shcherbatyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Shcherbatyuk 14 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Щербатюк Александр Алексеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Shcherbatyuk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Shcherbatyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Shcherbatyuk'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Shcherbatyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Shcherbatyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandr Shcherbatyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Shcherbatyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2021 yılında Baltika-BFU

27 Ocak 2023 yılında KamAZ

Aleksandr Shcherbatyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Shcherbatyuk şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Academy CSKA Moscow (2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.