Aleksey Gerasimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Gerasimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Gerasimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Gerasimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Gerasimov 15 Nisan 1993 tarihinde Borisoglebsk, Voronezh Region şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Герасимов Алексей Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Gerasimov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Gerasimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Gerasimov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Gerasimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Gerasimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Gerasimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Gerasimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Ural II

6 Ağustos 2014 yılında SKA-Energia

31 Aralık 2014 yılında Ural II

7 Temmuz 2015 yılında Zhetysu

31 Aralık 2015 yılında Ural II

13 Şubat 2016 yılında Volga-Olimpiets

30 Haziran 2016 yılında Ural II

30 Temmuz 2016 yılında Belshina

31 Aralık 2016 yılında Ural II

6 Temmuz 2017 yılında Tom Tomsk

31 Aralık 2017 yılında Ural II

1 Temmuz 2018 yılında Ural 2

1 Ağustos 2020 yılında Ural

11 Ocak 2023 yılında KamAZ

30 Haziran 2023 yılında Ural

Aleksey Gerasimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Gerasimov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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