Damir Talikin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Talikin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damir Talikin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damir Talikin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damir Talikin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Talikin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damir Talikin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Talikin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Talikin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Talikin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Talikin 17 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Таликин Дамир Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Talikin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damir Talikin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Damir Talikin'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damir Talikin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Talikin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Damir Talikin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Talikin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında APOEL U19

1 Ocak 2019 yılında KamAZ II

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında Rosich

13 Temmuz 2021 yılında Volna Kovernino

4 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Damir Talikin kimdir

Damir Talikin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Talikin şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academy Lokomotiv Moscow (2017).

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Damir Talikin nereli

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