Vladislav Vasiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Vasiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Vasiljev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Vasiljev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Vasiljev 4 Haziran 2003 tarihinde Naberezhnye Chelny, Tatarstan Republic şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Васильев Владислав Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Vasiljev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Vasiljev'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Vasiljev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Vasiljev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Vasiljev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Vasiljev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2022 yılında Spartak Tuymazy

14 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Vladislav Vasiljev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Vasiljev şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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