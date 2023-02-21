Ruslan Ayukin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Ayukin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Ayukin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Ayukin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Ayukin 9 Şubat 1994 tarihinde Naberezhnye Chelny şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Аюкин Руслан Фаритович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Ayukin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Ayukin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ruslan Ayukin'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Ayukin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Ayukin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ruslan Ayukin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Ayukin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KamAZ

1 Temmuz 2014 yılında KamAZ II

1 Temmuz 2016 yılında KamAZ

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

1 Temmuz 2018 yılında KamAZ

Ruslan Ayukin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Ayukin şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.