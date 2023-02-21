Dinar Shaykhutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinar Shaykhutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinar Shaykhutdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dinar Shaykhutdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dinar Shaykhutdinov 26 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шайхутдинов Динар Халилович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dinar Shaykhutdinov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dinar Shaykhutdinov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dinar Shaykhutdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dinar Shaykhutdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Şubat 2022 yılında Spartak Tuymazy
7 Eylül 2022 yılında KamAZ
Dinar Shaykhutdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dinar Shaykhutdinov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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