Aleksey Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Smirnov 15 Nisan 1994 tarihinde Ivanovo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Смирнов Алексей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Smirnov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Smirnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Smirnov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında T. Ivanovo II

1 Temmuz 2012 yılında Tekstilshchik

15 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Aleksey Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Smirnov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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