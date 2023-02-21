Aleksandr Kulikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kulikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Kulikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Kulikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Kulikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kulikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Kulikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kulikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kulikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kulikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kulikov 19 Mart 1988 tarihinde Vologda şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Куликов Александр Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kulikov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Kulikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kulikov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kulikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kulikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Kulikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kulikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2008 yılında Salyut Belgorod

1 Aralık 2008 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2009 yılında Salyut Belgorod

31 Aralık 2009 yılında Rubin Kazan II

1 Şubat 2010 yılında Krasnodar

30 Haziran 2010 yılında Rubin Kazan II

30 Temmuz 2010 yılında Salyut Belgorod

31 Aralık 2010 yılında Rubin Kazan II

1 Mart 2011 yılında Spartak Nalchik

30 Haziran 2012 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2012 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2013 yılında Rubin Kazan II

30 Temmuz 2013 yılında Luch Vladivostok

27 Şubat 2014 yılında Avangard Kursk

16 Temmuz 2014 yılında Neftekhimik

2 Temmuz 2015 yılında Tyumen

1 Temmuz 2016 yılında Olimpiets

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2017 yılında Neftekhimik

23 Ocak 2020 yılında KamAZ

Aleksandr Kulikov kimdir

Aleksandr Kulikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kulikov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandr Kulikov nereli

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