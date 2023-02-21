Valentin Paltsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Paltsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Paltsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Paltsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Paltsev 12 Temmuz 2001 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пальцев Валентин Дмитриевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Paltsev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Valentin Paltsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Paltsev'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 0 tarihinde bitmektedir.

Valentin Paltsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Paltsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valentin Paltsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Paltsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Spartak BGR

5 Ekim 2020 yılında Volna Kovernino

22 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında KamAZ

1 Temmuz 2022 yılında Khimki

8 Temmuz 2022 yılında KamAZ

30 Haziran 2023 yılında Khimki

Valentin Paltsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Paltsev şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.