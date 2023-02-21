Sergey Serchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Serchenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Serchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Serchenkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Serchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Serchenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Serchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Serchenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Serchenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Serchenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Serchenkov 1 Ocak 1997 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Серченков Сергей Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Serchenkov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Serchenkov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Serchenkov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Serchenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Serchenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergey Serchenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Serchenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Loko Moskau II

26 Ağustos 2014 yılında Ural II

1 Ocak 2016 yılında Ural

1 Temmuz 2017 yılında Orenburg

31 Aralık 2017 yılında Ural

1 Ocak 2018 yılında Alashkert

30 Haziran 2018 yılında Ural

31 Ağustos 2018 yılında Ural 2

16 Şubat 2020 yılında Rotor Volgograd

13 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Sergey Serchenkov kimdir

Sergey Serchenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Serchenkov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Serchenkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team PFL takımında 11 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergey Serchenkov nereli

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