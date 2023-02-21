Karim Giraev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Giraev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Giraev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Giraev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Giraev 14 Haziran 1997 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гираев Карим Магомедович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Giraev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imran Rzaev yapmaktadır. Karim Giraev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akron Togliatti futbol takımında oynamaktadır. Akron Togliatti takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Karim Giraev'nin Akron Togliatti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Giraev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Giraev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Giraev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Giraev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2015 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2017 yılında Anzhi 2

1 Ocak 2018 yılında Legion-Dinamo

30 Haziran 2018 yılında Anzhi 2

2 Ağustos 2018 yılında Biolog

16 Ağustos 2019 yılında Makhachkala

1 Ocak 2021 yılında Akron Togliatti

Karim Giraev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Giraev şuan Akron Togliatti takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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