Vladlen Babaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladlen Babaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladlen Babaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladlen Babaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladlen Babaev 16 Ekim 1996 tarihinde Volgograd şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бабаев Владлен Игоревич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladlen Babaev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladlen Babaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladlen Babaev'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladlen Babaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladlen Babaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladlen Babaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladlen Babaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Spartak II

4 Temmuz 2017 yılında Volgar

13 Ağustos 2020 yılında M. Lipetsk

1 Temmuz 2021 yılında Chaika Pes.

7 Temmuz 2021 yılında Akron Togliatti

12 Ocak 2022 yılında M. Lipetsk

25 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Vladlen Babaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladlen Babaev şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Vladlen Babaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.