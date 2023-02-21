Amir Mokhammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Mokhammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Mokhammad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Mokhammad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Mokhammad 23 Şubat 1996 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,Afganistan uyrukludur.Gerçek adı da Мохаммад Амир Хамаюни / امیر محمد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Mokhammad Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Amir Mokhammad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Mokhammad'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Mokhammad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Mokhammad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Mokhammad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Mokhammad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında Quasar Moskau

1 Temmuz 2015 yılında Leg. Makhachkala

25 Temmuz 2018 yılında Anji Mahaçkale

1 Şubat 2019 yılında Legion-Dinamo

30 Haziran 2019 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2019 yılında Legion-Dinamo

11 Temmuz 2020 yılında ara verdi

10 Eylül 2020 yılında FC Krasniy

31 Ocak 2021 yılında Avangard Kursk

1 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Amir Mokhammad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Mokhammad şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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