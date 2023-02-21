Nikolay Tolstopyatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Tolstopyatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Tolstopyatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Tolstopyatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Tolstopyatov 12 Mayıs 2002 tarihinde Evpatoria şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Толстопятов Николай Валериевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Tolstopyatov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolay Tolstopyatov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Tolstopyatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Tolstopyatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolay Tolstopyatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Tolstopyatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mayıs 2019 yılında Spartak II

1 Temmuz 2021 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

7 Temmuz 2022 yılında KamAZ

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

Nikolay Tolstopyatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Tolstopyatov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

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