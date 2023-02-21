İlnur Badrtdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlnur Badrtdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlnur Badrtdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlnur Badrtdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlnur Badrtdinov 20 Ekim 2001 tarihinde Naberezhnye Chelny şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бадртдинов Ильнур Зульфирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlnur Badrtdinov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlnur Badrtdinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 19 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. İlnur Badrtdinov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlnur Badrtdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlnur Badrtdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlnur Badrtdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlnur Badrtdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2019 yılında KamAZ

13 Temmuz 2021 yılında Spartak Tuymazy

31 Aralık 2021 yılında KamAZ

İlnur Badrtdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlnur Badrtdinov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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