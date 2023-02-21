Aleksandr Gagloev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Gagloev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Gagloev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Gagloev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Gagloev 13 Aralık 1990 tarihinde Tskhinval şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гаглоев Александр Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Gagloev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Gagloev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Gagloev'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Gagloev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Gagloev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Gagloev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Gagloev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Alania II

1 Ağustos 2007 yılında Alania

8 Nisan 2010 yılında Neftekhimik

31 Aralık 2010 yılında Alania

23 Mart 2011 yılında Gazovik Orenburg

30 Haziran 2012 yılında Alania

1 Ağustos 2012 yılında Biolog

1 Ocak 2013 yılında Sakhalin

1 Temmuz 2016 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2017 yılında Sakhalin

8 Temmuz 2019 yılında KamAZ

1 Ocak 2022 yılında SKA Khabarovsk

3 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Aleksandr Gagloev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Gagloev şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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