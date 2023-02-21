Artem Abramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Abramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Abramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Abramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Abramov 16 Mart 1991 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Абрамов Артём Михайлович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Abramov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Abramov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KamAZ Naberezhnye Chelny futbol takımında oynamaktadır. KamAZ Naberezhnye Chelny takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Abramov'nin KamAZ Naberezhnye Chelny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Abramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Abramov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artem Abramov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Abramov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2009 yılında Volga NN II

1 Ağustos 2011 yılında Zvezda Ryazan

1 Ocak 2012 yılında Volga Uljanovsk

1 Temmuz 2015 yılında Volga-Olimpiets

1 Temmuz 2020 yılında Enisey

8 Temmuz 2021 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2022 yılında KamAZ

Artem Abramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Abramov şuan KamAZ Naberezhnye Chelny takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.