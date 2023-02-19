Warling Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warling Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warling Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warling Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warling Rodriguez 10 Şubat 2002 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Warling Rodríguez Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warling Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Warling Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orsomarso SC futbol takımında oynamaktadır. Orsomarso SC takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Warling Rodriguez'nin Orsomarso SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Warling Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Warling Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Warling Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warling Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Orsomarso SC

Warling Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warling Rodriguez şuan Orsomarso SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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