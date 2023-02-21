Yevgen Seleznyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Seleznyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Seleznyov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgen Seleznyov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgen Seleznyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Seleznyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Seleznyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Seleznyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Seleznyov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Seleznyov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Seleznyov 20 Temmuz 1985 tarihinde Makiivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Селезньов Євген Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Seleznyov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgen Seleznyov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yevgen Seleznyov'nin FK Minaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yevgen Seleznyov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Seleznyov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yevgen Seleznyov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Seleznyov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2006 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2006 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2008 yılında Shakhtar D.

24 Temmuz 2009 yılında Dnipro

1 Temmuz 2011 yılında Shakhtar D.

29 Ağustos 2012 yılında Dnipro

25 Şubat 2016 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2016 yılında Shakhtar D.

4 Ocak 2017 yılında Karabükspor

5 Ocak 2018 yılında Akhisarspor

10 Ocak 2019 yılında Málaga CF

2 Eylül 2019 yılında Bursaspor

2 Eylül 2020 yılında Kolos Kovalivka

27 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

Yevgen Seleznyov kimdir

Yevgen Seleznyov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Seleznyov şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Yevgen Seleznyov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 11 gol atmıştır.

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Yevgen Seleznyov nereli

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