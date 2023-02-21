Yevgeniy Smyrnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Smyrnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Smyrnyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Smyrnyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Smyrnyi 18 Ağustos 1998 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Смирний Євгеній Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Smyrnyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgeniy Smyrnyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Smyrnyi'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Smyrnyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zheka_smyrnyi/

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Yevgeniy Smyrnyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Smyrnyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgeniy Smyrnyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Smyrnyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Kyiv II

11 Temmuz 2019 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2021 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Kiev

12 Ocak 2022 yılında Zorya Luhansk

7 Temmuz 2022 yılında Dinamo Kiev

8 Temmuz 2022 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Yevgeniy Smyrnyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Smyrnyi şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Yevgeniy Smyrnyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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