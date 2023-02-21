Yevgeniy Smyrnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Smyrnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy Smyrnyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgeniy Smyrnyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yevgeniy Smyrnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Smyrnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy Smyrnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy Smyrnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy Smyrnyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy Smyrnyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy Smyrnyi 18 Ağustos 1998 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Смирний Євгеній Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy Smyrnyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgeniy Smyrnyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy Smyrnyi'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy Smyrnyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zheka_smyrnyi/

Yevgeniy Smyrnyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy Smyrnyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgeniy Smyrnyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy Smyrnyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Kyiv II

11 Temmuz 2019 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2021 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Kiev

12 Ocak 2022 yılında Zorya Luhansk

7 Temmuz 2022 yılında Dinamo Kiev

8 Temmuz 2022 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Yevgeniy Smyrnyi kimdir

Yevgeniy Smyrnyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy Smyrnyi şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Yevgeniy Smyrnyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yevgeniy Smyrnyi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Nemanja Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleks Chidomere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Chidomere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleks Chidomere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Chidomere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Pryadun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pryadun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Pryadun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pryadun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!