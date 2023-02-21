Andriy Bogdanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Bogdanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Bogdanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Bogdanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andriy Bogdanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Bogdanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Bogdanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Bogdanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Bogdanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Bogdanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Bogdanov 21 Ocak 1990 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Богданов Андрій Євгенович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Bogdanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rechtsanwalt Prof. Dr. Kayser yapmaktadır. Andriy Bogdanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andriy Bogdanov'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Bogdanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Bogdanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andriy Bogdanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Bogdanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dynamo 3 Kyiv

1 Mart 2008 yılında Arsenal Kyiv II

1 Haziran 2009 yılında Arsenal Kyiv

1 Temmuz 2009 yılında PFK Oleksandria

31 Aralık 2009 yılında Arsenal Kyiv

1 Temmuz 2012 yılında Dinamo Kiev

28 Şubat 2013 yılında Arsenal Kyiv

8 Kasım 2013 yılında Dinamo Kiev

13 Ocak 2014 yılında Metalist

7 Ağustos 2014 yılında Ergotelis

15 Ocak 2015 yılında Metalist

11 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında FC Saxan

1 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2015 yılında Volyn Lutsk

12 Ağustos 2016 yılında Olimpik Donetsk

5 Ocak 2018 yılında Arka Gdynia

16 Ocak 2019 yılında Desna

13 Ocak 2020 yılında Kolos Kovalivka

Andriy Bogdanov kimdir

Andriy Bogdanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Bogdanov şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Andriy Bogdanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andriy Bogdanov nereli

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