Yevgen Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Novak 1 Şubat 1989 tarihinde Drabiv, Cherkasy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Новак Євген Анатолійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Novak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgen Novak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Yevgen Novak'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Novak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yevgen Novak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Novak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Dynamo 3 Kyiv

1 Temmuz 2008 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2012 yılında FK Sevastopol

5 Temmuz 2014 yılında Volyn Lutsk

31 Ağustos 2015 yılında Vardar

3 Ağustos 2020 yılında Kolos Kovalivka

Yevgen Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Novak şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.