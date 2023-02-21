Oleg İlyin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg İlyin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg İlyin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg İlyin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg İlyin 8 Haziran 1997 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ільїн Олег Андрійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg İlyin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Oleg İlyin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 28 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Oleg İlyin'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleg İlyin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg İlyin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oleg İlyin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg İlyin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2017 yılında Dnipro

28 Şubat 2018 yılında Kolos Kovalivka

Oleg İlyin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg İlyin şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh-11 Chornomorets Odessa

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.