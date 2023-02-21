Oleksiy Zozulya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Zozulya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Zozulya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Zozulya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Zozulya 15 Nisan 1992 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Зозуля Олексій Володимирович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Zozulya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Oleksiy Zozulya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 13 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Zozulya'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Zozulya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Zozulya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oleksiy Zozulya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Zozulya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Zaporizhya II

1 Ocak 2012 yılında FK Poltava

1 Ocak 2013 yılında FK Karlivka

19 Temmuz 2013 yılında FK Poltava

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

11 Nisan 2016 yılında Veres Rivne

13 Temmuz 2017 yılında Kolos Kovalivka

1 Temmuz 2021 yılında PFK Lviv

30 Haziran 2022 yılında Kolos Kovalivka

Oleksiy Zozulya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Zozulya şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.