Oleksiy Zozulya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Zozulya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksiy Zozulya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksiy Zozulya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oleksiy Zozulya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Zozulya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksiy Zozulya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Zozulya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Zozulya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Zozulya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Zozulya 15 Nisan 1992 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Зозуля Олексій Володимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Zozulya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Oleksiy Zozulya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 13 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Zozulya'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Zozulya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Zozulya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksiy Zozulya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Zozulya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Zaporizhya II

1 Ocak 2012 yılında FK Poltava

1 Ocak 2013 yılında FK Karlivka

19 Temmuz 2013 yılında FK Poltava

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

11 Nisan 2016 yılında Veres Rivne

13 Temmuz 2017 yılında Kolos Kovalivka

1 Temmuz 2021 yılında PFK Lviv

30 Haziran 2022 yılında Kolos Kovalivka

Oleksiy Zozulya kimdir

Oleksiy Zozulya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Zozulya şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleksiy Zozulya nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Laco Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laco Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Laco Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laco Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Pidlepenets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Pidlepenets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Pidlepenets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Pidlepenets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Korkishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Korkishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Korkishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Korkishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!