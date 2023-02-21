Pavlo Orikhovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlo Orikhovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlo Orikhovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlo Orikhovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlo Orikhovskyi 13 Mayıs 1996 tarihinde Chervonoarmiysk, Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Оріховський Павло Борисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlo Orikhovskyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. Pavlo Orikhovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pavlo Orikhovskyi'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavlo Orikhovskyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pasha_orikhovskyi/

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Pavlo Orikhovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlo Orikhovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavlo Orikhovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlo Orikhovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo Kyiv U19

10 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv II

22 Eylül 2017 yılında Chornomorets

30 Haziran 2018 yılında Dynamo Kyiv II

27 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2019 yılında Dynamo Kyiv II

31 Temmuz 2019 yılında Kolos Kovalivka

31 Aralık 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2020 yılında Kolos Kovalivka

21 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

1 Ocak 2022 yılında Kolos Kovalivka

Pavlo Orikhovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlo Orikhovskyi şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Pavlo Orikhovskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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