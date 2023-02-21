Kiril Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiril Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiril Popov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiril Popov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiril Popov 1 Mayıs 2003 tarihinde Nizhyn, Chernigiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Попов Кіріл Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiril Popov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Kiril Popov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kiril Popov'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kiril Popov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kiril Popov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kiril Popov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiril Popov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2022 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2023 yılında Dynamo Kyiv U19

Kiril Popov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiril Popov şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kiril Popov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv

Ukrayna U19 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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