Volodymyr Lysenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Lysenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Volodymyr Lysenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Volodymyr Lysenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Volodymyr Lysenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Lysenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Volodymyr Lysenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Lysenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Lysenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Lysenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Lysenko 20 Nisan 1988 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Лисенко Володимир Володимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Lysenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Volodymyr Lysenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 11 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Lysenko'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Lysenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Lysenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Volodymyr Lysenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Lysenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2004 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2007 yılında Dinamo Kiev

1 Ocak 2008 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2009 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2009 yılında Metalist

1 Mart 2011 yılında Volyn Lutsk

30 Haziran 2011 yılında Metalist

1 Temmuz 2011 yılında Kryvbas

30 Haziran 2012 yılında Metalist

19 Ocak 2013 yılında Goverla

31 Aralık 2013 yılında Metalist

15 Ocak 2014 yılında FK Sevastopol

31 Temmuz 2014 yılında Olimpik Donetsk

10 Şubat 2017 yılında Desna

29 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2017 yılında Kolos Kovalivka

Volodymyr Lysenko kimdir

Volodymyr Lysenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Lysenko şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ZSKA Kiew, Dynamo Kiew

Volodymyr Lysenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Volodymyr Lysenko nereli

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