Kiril Fesyun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiril Fesyun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiril Fesyun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiril Fesyun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiril Fesyun 7 Ağustos 2002 tarihinde Chernigiv şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Фесюн Кіріл Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiril Fesyun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Kiril Fesyun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Kiril Fesyun'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kiril Fesyun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kiril Fesyun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kiril Fesyun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiril Fesyun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2019 yılında Vorskla U19

1 Ocak 2020 yılında Vorskla II

2 Mart 2021 yılında Kolos II

1 Eylül 2021 yılında Kolos Kovalivka

Kiril Fesyun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiril Fesyun şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kiril Fesyun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunist Chernigiv

Ukrayna U21 takımında 23 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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