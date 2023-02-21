Nikolay Zolotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zolotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Zolotov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikolay Zolotov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikolay Zolotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zolotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikolay Zolotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolay Zolotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolay Zolotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolay Zolotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolay Zolotov 11 Kasım 1994 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Золотов Николай Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolay Zolotov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Nikolay Zolotov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 6 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolay Zolotov'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikolay Zolotov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zolotovnikolai/

Nikolay Zolotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolay Zolotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nikolay Zolotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolay Zolotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2015 yılında Vitebsk

31 Aralık 2015 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2016 yılında Soligorsk

1 Nisan 2016 yılında Vitebsk

31 Aralık 2016 yılında Soligorsk

1 Ocak 2017 yılında Vitebsk

1 Ocak 2020 yılında Ural

6 Şubat 2021 yılında Kolos Kovalivka

14 Nisan 2022 yılında SC Bastia

30 Haziran 2022 yılında Kolos Kovalivka

Nikolay Zolotov kimdir

Nikolay Zolotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolay Zolotov şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Nikolay Zolotov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 13 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nikolay Zolotov nereli

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