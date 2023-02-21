Sergiy Bolbat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Bolbat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Bolbat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergiy Bolbat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergiy Bolbat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Bolbat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Bolbat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Bolbat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Bolbat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Bolbat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Bolbat 13 Haziran 1993 tarihinde Volnovakha, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Болбат Сергій Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Bolbat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sergiy Bolbat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiy Bolbat'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Bolbat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sbolbat50/?hl=it

Sergiy Bolbat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Bolbat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergiy Bolbat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Bolbat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Shakhtar II

2 Eylül 2013 yılında Metalurg D.

30 Haziran 2014 yılında Shakhtar II

31 Ağustos 2014 yılında Metalist

30 Haziran 2015 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2015 yılında Shakhtar D.

20 Temmuz 2015 yılında KSC Lokeren

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar D.

7 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2018 yılında Shakhtar D.

20 Ağustos 2021 yılında Desna

31 Aralık 2021 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2022 yılında Kolos Kovalivka

Sergiy Bolbat kimdir

Sergiy Bolbat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Bolbat şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Sergiy Bolbat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 27 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergiy Bolbat nereli

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