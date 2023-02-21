Denys Bezborodko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Bezborodko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Bezborodko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Bezborodko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Bezborodko 31 Mayıs 1994 tarihinde Chernigiv şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Безбородько Денис Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Bezborodko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Bezborodko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Bezborodko'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denys Bezborodko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bezbor_den9/

Denys Bezborodko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Bezborodko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Bezborodko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Bezborodko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2013 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2015 yılında Illichivets

31 Aralık 2015 yılında Shakhtar II

1 Mart 2016 yılında Zorya Luhansk

7 Ağustos 2017 yılında Shakhtar II

8 Ağustos 2017 yılında Desna

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında FK Oleksandriya

16 Ocak 2021 yılında Desna

25 Mart 2022 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2022 yılında Desna

1 Temmuz 2022 yılında Kolos Kovalivka

2 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

26 Ağustos 2022 yılında Kolos Kovalivka

Denys Bezborodko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Bezborodko şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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