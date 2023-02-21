Vladyslav Yemets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Yemets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Yemets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Yemets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Yemets 9 Eylül 1997 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ємець Владислав Євгенійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Yemets Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIMF yapmaktadır. Vladyslav Yemets, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Yemets'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Yemets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Yemets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Yemets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Yemets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Avangard K.

14 Ocak 2020 yılında Zorya II

15 Ocak 2020 yılında Zorya Luhansk

16 Ocak 2020 yılında Kolos Kovalivka

31 Aralık 2020 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2022 yılında Kolos Kovalivka

Vladyslav Yemets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Yemets şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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