Vadym Milko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadym Milko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadym Milko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadym Milko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadym Milko 22 Ağustos 1986 tarihinde Pervomaysk, Mykolaiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мілько Вадим Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadym Milko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maksym Stefansky yapmaktadır. Vadym Milko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 3 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Vadym Milko'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vadym Milko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadym Milko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadym Milko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadym Milko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ocak 2008 yılında FK Kharkiv

30 Haziran 2008 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ağustos 2008 yılında FK Kharkiv

1 Ağustos 2009 yılında Zorya Lugansk

5 Temmuz 2012 yılında Vorskla Poltava

14 Eylül 2012 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2013 yılında Belshina

27 Mart 2014 yılında FK Slutsk

2 Mart 2017 yılında Veres Rivne

5 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2017 yılında Kolos Kovalivka

Vadym Milko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadym Milko şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Vadym Milko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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