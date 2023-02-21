Roman Goncharenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Goncharenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Goncharenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Goncharenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Goncharenko 16 Kasım 1993 tarihinde Potash, Cherkasy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гончаренко Роман Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Goncharenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Roman Goncharenko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Goncharenko'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Goncharenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Goncharenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Goncharenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Goncharenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2015 yılında Cherk. Dnipro

9 Temmuz 2017 yılında Ingulets

12 Mart 2019 yılında FK Polissya

10 Temmuz 2019 yılında Kremin

7 Şubat 2020 yılında Veres Rivne

1 Temmuz 2022 yılında Kolos Kovalivka

Roman Goncharenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Goncharenko şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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