Yevgen Volynets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Volynets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Volynets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Volynets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Volynets 26 Ağustos 1993 tarihinde Kaniv, Cherkasy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Волинець Євгеній Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Volynets Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. Yevgen Volynets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 6 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Yevgen Volynets'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Volynets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Volynets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgen Volynets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Volynets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dynamo 2 Kyiv

18 Temmuz 2016 yılında Gelios Kharkiv

6 Temmuz 2017 yılında Kolos Kovalivka

Yevgen Volynets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Volynets şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Yevgen Volynets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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