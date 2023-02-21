Yevgeniy İsaenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy İsaenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy İsaenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy İsaenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy İsaenko 7 Ağustos 2000 tarihinde Vinnytsya şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ісаєнко Євгеній Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy İsaenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgeniy İsaenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy İsaenko'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy İsaenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy İsaenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yevgeniy İsaenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy İsaenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2018 yılında Dynamo Kyiv II

1 Eylül 2020 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2021 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Kiev

4 Şubat 2022 yılında Kolos Kovalivka

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Kiev

Yevgeniy İsaenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy İsaenko şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yevgeniy İsaenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VODYuSSh Vinnytsya (2012-2014), Dynamo Kyiv (2014-2017)

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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