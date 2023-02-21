Yevgeniy İsaenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy İsaenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy İsaenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgeniy İsaenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yevgeniy İsaenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy İsaenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgeniy İsaenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgeniy İsaenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgeniy İsaenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgeniy İsaenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgeniy İsaenko 7 Ağustos 2000 tarihinde Vinnytsya şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ісаєнко Євгеній Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgeniy İsaenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Yevgeniy İsaenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yevgeniy İsaenko'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgeniy İsaenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgeniy İsaenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgeniy İsaenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgeniy İsaenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2018 yılında Dynamo Kyiv II

1 Eylül 2020 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2021 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Kiev

4 Şubat 2022 yılında Kolos Kovalivka

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Kiev

Yevgeniy İsaenko kimdir

Yevgeniy İsaenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgeniy İsaenko şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VODYuSSh Vinnytsya (2012-2014), Dynamo Kyiv (2014-2017)

Yevgeniy İsaenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yevgeniy İsaenko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Petr Hronek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Hronek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petr Hronek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Hronek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Perduta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Perduta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Perduta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Perduta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bursa’da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz yemek uygulaması başladı
Bursa’da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz yemek uygulaması başladı
İbrahim Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbrahim Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!