Volodymyr Makhankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Makhankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Makhankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Makhankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Makhankov 29 Ekim 1997 tarihinde Slavutych, Kyiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Маханьков Володимир Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Makhankov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bro&Bro yapmaktadır. Volodymyr Makhankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Makhankov'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Makhankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Makhankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Volodymyr Makhankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Makhankov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2020 yılında Karpaty

18 Ağustos 2020 yılında FK Polissya

1 Temmuz 2021 yılında Kolos Kovalivka

Volodymyr Makhankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Makhankov şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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