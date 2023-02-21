Vladyslav Veleten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Veleten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Veleten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Veleten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Veleten 1 Ekim 2002 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Велетень Владислав Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Veleten Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugen Gusev yapmaktadır. Vladyslav Veleten, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 13 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Veleten'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Veleten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Veleten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Veleten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Veleten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Kyiv U19

2 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2021 yılında Kolos Kovalivka

Vladyslav Veleten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Veleten şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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