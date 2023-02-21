Mykyta Kravchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Kravchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykyta Kravchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykyta Kravchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykyta Kravchenko 14 Haziran 1997 tarihinde Zugres, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кравченко Микита Якович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykyta Kravchenko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mykyta Kravchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mykyta Kravchenko'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykyta Kravchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykyta Kravchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykyta Kravchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykyta Kravchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Ilyichivets U19

1 Ocak 2015 yılında Illichivets II

10 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Kyiv II

18 Ağustos 2019 yılında Dinamo Kiev

1 Ocak 2020 yılında Olimpik Donetsk

31 Temmuz 2020 yılında Dinamo Kiev

4 Ağustos 2020 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Kiev

12 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

17 Şubat 2023 yılında Kolos Kovalivka

31 Aralık 2023 yılında Dinamo Kiev

Mykyta Kravchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykyta Kravchenko şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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