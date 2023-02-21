Sergiy Chobotenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Chobotenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Chobotenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Chobotenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Chobotenko 16 Ocak 1997 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чоботенко Сергій Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Chobotenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sergiy Chobotenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiy Chobotenko'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Chobotenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_chobotenko_/

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Sergiy Chobotenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Chobotenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergiy Chobotenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Chobotenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo Kyiv U19

10 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv II

9 Ağustos 2017 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2018 yılında FK Mariupol

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar II

22 Temmuz 2019 yılında FK Mariupol

26 Ağustos 2022 yılında Kolos Kovalivka

Sergiy Chobotenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Chobotenko şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergiy Chobotenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv (-2015)

Ukrayna U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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