Sergiy Myakushko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Myakushko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Myakushko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Myakushko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Myakushko 15 Nisan 1993 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мякушко Сергій Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Myakushko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIARHEI YEMIALYANCHYK yapmaktadır. Sergiy Myakushko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiy Myakushko'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Myakushko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Myakushko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergiy Myakushko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Myakushko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Obolon Kyiv II

1 Temmuz 2012 yılında Obolon-Brovar

27 Şubat 2013 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

29 Ağustos 2014 yılında Goverla

30 Haziran 2015 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Kiev

25 Ocak 2017 yılında Vorskla Poltava

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Kiev

8 Eylül 2017 yılında Karpaty

2 Temmuz 2019 yılında Alcorcón

1 Ekim 2020 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ekim 2021 yılında FK Minaj

5 Şubat 2022 yılında Kolos Kovalivka

Sergiy Myakushko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Myakushko şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergiy Myakushko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vidradnyi Kyiv (2004-2006), FK Kyiv (2007), Atlet Kyiv (2007), Vidradnyi Kyiv (2008), Zmina-Obolon Kyiv (2008-2010)

Ukrayna U21 takımında 22 numaralı formasıyla 19 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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