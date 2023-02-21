Oleksandr Chornomorets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Chornomorets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Chornomorets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Chornomorets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleksandr Chornomorets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Chornomorets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Chornomorets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Chornomorets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Chornomorets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Chornomorets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Chornomorets 5 Nisan 1993 tarihinde Zelenodolsk, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чорноморець Олександр Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Chornomorets Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oleksandr Chornomorets, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolos Kovalivka futbol takımında oynamaktadır. Kolos Kovalivka takımına 19 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Chornomorets'nin Kolos Kovalivka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Chornomorets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Chornomorets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Chornomorets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Chornomorets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Skala Morshyn

30 Ocak 2011 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2012 yılında Dynamo 2 Kyiv

15 Nisan 2016 yılında Desna

19 Şubat 2018 yılında Volyn Lutsk

19 Temmuz 2018 yılında Kolos Kovalivka

Oleksandr Chornomorets kimdir

Oleksandr Chornomorets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Chornomorets şuan Kolos Kovalivka takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inter Dnipropetrovsk (2006), RVUFK Kyiv (2007-2008), BRW-VIK Volodymyr-Volynskyi (2009-2010)

Oleksandr Chornomorets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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Oleksandr Chornomorets nereli

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