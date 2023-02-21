Yuri Nesterenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Nesterenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Nesterenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuri Nesterenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuri Nesterenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Nesterenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuri Nesterenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Nesterenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Nesterenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Nesterenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Nesterenko 12 Haziran 1991 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Нестеренко Юрий Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Nesterenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuri Nesterenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuri Nesterenko'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Nesterenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Nesterenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuri Nesterenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Nesterenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Krasnodar-2000

1 Ocak 2010 yılında Rubin Kazan II

31 Ağustos 2011 yılında Rubin 2

30 Haziran 2012 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2012 yılında Neftekhimik

31 Aralık 2013 yılında Rubin Kazan II

1 Ocak 2014 yılında Rubin Kazan

13 Şubat 2018 yılında Enisey

1 Temmuz 2019 yılında Rotor Volgograd

12 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2020 yılında Akron Togliatti

9 Temmuz 2021 yılında Kuban

Yuri Nesterenko kimdir

Yuri Nesterenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Nesterenko şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Krasnodar-2000

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuri Nesterenko nereli

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