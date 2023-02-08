Ze Roberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Roberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Roberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Roberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Roberto 14 Eylül 1993 tarihinde Teixeira de Freitas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jose Roberto Assunção de Araujo Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Roberto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Ze Roberto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ze Roberto'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ze Roberto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zerobertto9/

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Ze Roberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Roberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ze Roberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Roberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında EC Bahia

1 Temmuz 2014 yılında Salgueiro

31 Aralık 2014 yılında EC Bahia

15 Eylül 2016 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2016 yılında EC Bahia

17 Mayıs 2017 yılında Criciúma EC

17 Temmuz 2017 yılında EC Bahia

17 Ağu 2017 yılında Santos B

1 Aralık 2017 yılında EC Bahia

5 Aralık 2017 yılında Mirassol-SP

13 Mart 2018 yılında EC Bahia

14 Mart 2018 yılında São Bento (SP)

30 Mayıs 2018 yılında EC Bahia

2 Temmuz 2018 yılında Daegu FC

31 Aralık 2018 yılında EC Bahia

8 Şubat 2019 yılında Mirassol-SP

28 Mart 2019 yılında São Bento (SP)

30 Kasım 2019 yılında Mirassol-SP

15 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

24 Ocak 2020 yılında Mirassol-SP

25 Ocak 2020 yılında FC Baniyas

28 Temmuz 2020 yılında Mirassol-SP

5 Ağu 2020 yılında Ponte Preta

25 Eylül 2020 yılında Mirassol-SP

28 Eylül 2020 yılında Atlético-GO

12 Ocak 2022 yılında Ceará SC

10 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

30 Kasım 2023 yılında Ceará SC

Ze Roberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Roberto şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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